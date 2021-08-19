Samanyolu Haber /Teknoloji / İklim değişikliği bazı ülkeleri haritadan silebilir /19 Ağustos 2021 19:15

İklim değişikliği bazı ülkeleri haritadan silebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayımlanan rapor, Güney Pasifik ülkesi Tuvalu'nun birkaç yüz yıl içinde haritadan silinebileceğini ortaya koyuyor.

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Küresel ısınmanın etkilerine ve geleceğine ilişkin derinlemesine inceleme için ekim ayında Glasgow'da düzenlenecek COP26 konferansı (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) öncesi yayımlanan rapora göre, Avustralya halihazırda 1,4 santigrat derece ısındı. 

Rapor, küresel sıcaklıkların 2040'a kadar 1,8 santigrat derece ve yüzyılın sonuna kadar da 3,5 santigrat derece artabileceğini öngörüyor.

Deniz seviyeleri bakımından ısınan sular ve eriyen buzullar sebebiyle 1901 - 2018 arasında 20 santimetrelik bir artış yaşandığı, 2050'ye kadar ise 15 -25 santimetrelik bir yükselme daha gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Avustralya ve Hawaii arasındaki üç resif adası boyunca yayılan Tuvalu'nun en yüksek noktasının deniz seviyesinden sadece 4,5 metre yükseklikte olması sebebiyle, ülkenin nihayetinde yükselen deniz seviyesince yutulacağı endişesi duyuluyor.

Solomon ve Marshall Adaları gibi deniz seviyesine yakın diğer takımadalar da yutulma riskiyle karşı karşıya.İklim değişikliğini yavaşlatmak için gerekli önlemler alınmazsa, deniz seviyesine yakın atollerde yaşayan 350 bin civarında kişinin, yükselen denizlerin anavatanlarını yaşanmaz hale getirmesi halinde iklim göçüne maruz kalacağı da tahminler arasında. 
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