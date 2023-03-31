İktidar İYİ Parti saldırısı için Akşener'i suçladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan Soylu, “İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur” dedi.

Soylu devamında, “Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır” diye belirtti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı ile ilgili "Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız" dedi. Çelik, Meral Akşener'in açıklamalarına da 'provakatif dil" diyerek tepki gösterdi.





Çelik, saldırı için de Akşener'in sözleri için de "provokasyon" nitelendirmesinde bulundu ve şöyle dedi:







"Sn Akşener’in bu saldırıdan sonra Sn Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sn Akşener’in Sn Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz."







Saray'ın sözcüsü İbrahim Kalın da benzer bir açıklama yaptı. Kalın "Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir" diyen Kalın, "Olay daha aydınlanmadan sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.







