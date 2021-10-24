Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre partisinin 4. kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “4 yıl evvel İYİ Parti’yi 25 Ekim 2017’de bu iradeyle kurduk ve dediler ki ‘çıkmayın yola başaramazsınız’, bu yağmurun altında burada bulunan irade dedi ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. İktidara yürümüyor, koşuyoruz” dedi.





İYİ Parti 4. kuruluş yıldönümünü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kutladı. Kongre Merkezi’nin içinde bulunan 2 bin 500 kişilik salon dolarken dışarıda bulunan alanlar da binlerce partili tarafından dolduruldu.





İYİ Parti’nin 81 il teşkilatının katıldığı partililer vapurlarla, otobüslerle alana akın etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yağmurlu havaya karşın binlerce partili tarafından “Başbakan Akşener” sloganları ve “Güneşin doğduğu yerde ampule gerek yoktur” yazılı dövizlerle davul zurna eşliğinde karşılandı.





SAHNEYE TORUNUYLA ÇIKTI





Dışarıda bulunan sahneye torunu Pars ile çıkan Akşener, partililere seslenerek, “4 yıl evvel İYİ Parti’yi 25 Ekim 2017’de bu iradeyle kurduk ve dediler ki ‘çıkmayın yola başaramazsınız’, bu yağmurun altında burada bulunan irade dedi ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. İktidara yürümüyor, koşuyoruz. ‘Boş yere uğraşmayın dağılırsınız’ deiler. Biz Türkiye için toplandık. Türkiye’de iyi şeyler olacağına inancımızla toplandık. Ve bir mucizeyi başardık. Torunum Pars’a bile iftira atıldı. Ama biz iyi insanlarız, adaleti bu ülkeye getirecek Ömer’in yolunda yürüyen insanlarız. Türkiye’de İYİ Parti kurulmasaydı siz bu iradeyi göstermeseydiniz Türkiye nasıl bir Türkiye olacaktı? Allah her birinizden razı olsun. Bugün bu yağmurda bu iradeyi gösteren kardeşlerim haramiler gidiyor. İYİ’lerle Türkiye’de her türlü güzellikler mümkün başaracağız başaracağız başaracağız” dedi.





Akşener, partisinin vaatlerini açıklayarak partililere seslendi. Akşener, “Bugün burada; 4 yıllık kutlu yolculuğumuzda, bir dönüm noktasındayız. Çünkü Türkiye, yeni bir çağrıyı bekliyor. Yüreğimde; Hatice’nin, Fatma’nın, Ayşe’nin, Nene Hatun’un, Halide Edip’in heyecanı var. Mavi Gözlü Bozkurt’umuz Mustafa Kemal Atatürk’ün, mücadelesi var. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in, herkesi kucaklayan, turan hayali var. Rahmetli Demirel’in, rahmetli Özal’ın, kalkınmış büyük Türkiye vizyonu var. Cumhuriyetin ve hürriyetin, adaletle yükselişi var” diye konuştu.





“Millet bizi çağırıyor” diyen Akşener, “Biz de, milletimizin bu kutlu çağrısına, daha çok çalışarak karşılık vereceğiz. Artık biz hazırız. Şimdi onlar düşünsün! Biz geldiğimizde, bizden öncekiler gibi olamayız, olmayacağız. Kimse merak etmesin. Hazreti Ömer’in adaletini, hep hatırımızda tutacağız. Mahkemelerde, ısmarlama davalara izin vermeyeceğiz. Adil bir Türkiye için çalışacağız. Toplumumuzun her kesiminin avukatı; kendimizin ise savcısı olacağız” dedi.





“ÖLDÜRÜLEN KADINLARA SAHİP ÇIKILMADI”





İstanbul Sözleşmesi uygulamaya geçireceklerini söyleyen Akşener, “Kadınların fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak, baskı, şiddet ve işkence görmesini, görmezden gelmeyeceğiz. Öldürülen her kadın, devletin sorumluluğundaydı. İktidardakiler, onlara sahip çıkmadı. Ama bizimle birlikte, kadınlar artık sahipsiz kalmayacak. İYİ Parti iktidarında kadın, iş gücüne daha fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği değeri görecek” diye konuştu.





Ortak akıl vurgusu yapan Akşener, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemine dönüleceğini kaydetti. Türkiye’de yandaş kavramını kaldıracaklarını anlatan Akşener, “Milletin sırtından, tüm keneleri söküp atacağız. Devletin kontrolünü, kişilere değil, yasalara, kanunlara ve kurallara bağlayacağız. Bu ülkede torpil devri, önceden hazırlanan listeler ve mülakatlar, artık son bulacak” ifadelerini kullandı.





“DOST KAZANAN BİR TÜRKİYE”





“Çocuklarımıza yönelik, her türlü şiddetin önüne geçeceğiz” diyen Akşener, “Çocuklarımız, güzel şartlarda büyüyecek, eğitim alacak, ve ülkelerine faydalı bireyler olacaklar” dedi. Akşener, Rüzgârgülü ile ARTAGAN projelerini de anlatarak, “Medya özgür ve adil düzende, olması gerektiği gibi toplum yararına çalışan, kurumlar haline gelecek. TRT, vergisini ödeyen herkesin kanalı olacak, her kesime hizmet verecek” diye konuştu.





Dış politikada iktidarın yürüttüğü politikaları tutarsızlık, istikrarsızlık ve çözümsüzlük olarak nitelendiren Akşener, “Atatürk’ün koyduğu o büyük vizyona uygun şekilde düşman değil, dost kazanan bir anlayışla adımlar atacağız. Sığınmacı sorununu çözmeye yönelik hamleleri de gelir gelmez, süratle yapacağız. Sığınmacılar, vatanlarına kavuşurken, biz de, ekonomik ve sosyal anlamda, rahatlamış bir Türkiye olacağız” ifadelerini kullandı.





PARTİLİLERDEN SÖZ İSTEDİ





Doğa talanına son vereceklerini de söyleyen Akşener, ranta geçit verilmeyeceğini de kaydetti. Konuşmasının sonunda partililerden söz isteyen Akşener, “Devlet malına, yetimin hakkına, emanetçi olup; emin ve güvenilir siyasetçiler olmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğinize, Cumhuriyetin, temel değerlerini, korumaya ve kollamaya söz veriyor musunuz?” dedi. Ayağa kalkan partililer de Akşener’in sorularına “söz” yanıtını verdi.





Akşener ardından “Ben de siz dava arkadaşlarıma, iyilik neferlerine, mahcup olmamak için sonunda ölüm olsa bile verdiğim tüm sözleri yerine getirmek için çalışacağıma Cenab-ı Hakk'ın huzurunda söz veriyorum! Allah bize yar olsun, milletimiz var olsun, Türkiye'miz ebed müddet olsun… Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.” diye konuştu.



