İlahiyatçı-Yazar Salih Yücel’in depremle ilgili yazısı Avustralya’da ‘Yılın Makalesi’ seçildi

İşte Doç.Dr. Yücel’in ödül alan makalesi:





Depremde sevdiklerimi kaybettikten sonra inancım bana nasıl yardımcı oldu?

Doç.Dr. Salih Yücel

Söyledikleri beni dehşete düşürdü: Remziye enkaz altında kaldı.





