Samanyolu Haber /Ekonomi / İlginç bir şekilde 8 Ekim'e... /08 Ekim 2019 10:49

İlginç bir şekilde 8 Ekim'e...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik askeri harekât hazırlığında sona gelindi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dün attığı "Türkiye ekonomisini yine mahvederim" şeklindeki tehditkâr tweet ile 5 ay önce bir televizyon programında Şant Manukyan'ın dile getirdikleri arasında irtibat mı var?

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "Daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvederim." tehdidinin akabinde dolar 10 kuruş birden yükselmişti. 

8 Mayıs 2019'da Bloomberg HT'de yayınlanan "Küresel" Piyasalar isimli programda ekonomist Şant Manukyan piyalasardaki 8 Ekim'e dikkati çekmişti. 

"NE OLDUĞUNU GERÇEKTEN BİLMİYORUM"

Döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim'e alım ve satım yönünde talimat verildiğini belirten Manukyan, “İlginç bir şekilde ekimin 8’ine her türlü emir verilmiş. Alma tarafında da satma tarafında da çok ciddi şekilde opsiyon yazılmış. 150 milyon, 80, 200 milyon... Devamlı olarak 8 Ekim'e yığılan bir TL opsiyon piyasası var. İlginç! Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
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Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

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