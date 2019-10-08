İlginç bir şekilde 8 Ekim'e...





8 Mayıs 2019'da Bloomberg HT'de yayınlanan "Küresel" Piyasalar isimli programda ekonomist Şant Manukyan piyalasardaki 8 Ekim'e dikkati çekmişti.





"NE OLDUĞUNU GERÇEKTEN BİLMİYORUM"





Döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim'e alım ve satım yönünde talimat verildiğini belirten Manukyan, “İlginç bir şekilde ekimin 8’ine her türlü emir verilmiş. Alma tarafında da satma tarafında da çok ciddi şekilde opsiyon yazılmış. 150 milyon, 80, 200 milyon... Devamlı olarak 8 Ekim'e yığılan bir TL opsiyon piyasası var. İlginç! Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "Daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvederim." tehdidinin akabinde dolar 10 kuruş birden yükselmişti.