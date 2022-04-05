”Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözlerinin ardından AKP İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine AKP’den istifa eden işadamı Ethem Sancak’ın Aydınlık gazetesinde özel bir odası olduğu ileri sürüldü.







Halk TV’de yayınlanan Açıkça programında konuşan gazeteci Barış Pehlivan, “Erdoğan’a aşığım” diyen Ethem Sancak’ın istifasına giden süreci değerlendirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yol arkadaşı olan Ethem Sancak’ın Aydınlık çizgisinde olduğuna dikkat çeken Barış Pehlivan, Ethem Sancak’ın Aydınlıkçılara maddi destek sağlayan ‘ağabey’leri olduğunu söyledi.





Barış Pehlivan şu ifadeleri kullandı:







‘‘Ethem Sancak Aydınlık çizgisinden olan bir kişiydi. Maocu kökenli biriydi. Doğu Perinçek’in yol arkadaşıydı ama sonrasında Recep Tayyip Erdoğan’a doğru dümeni kırdı. Ancak sonra Aydınlıkçılarla birlikte hareket ediyor. Bildiğim kadarıyla Aydınlık gazetesinin İstiklal Caddesi’ndeki binasında özel bir odası da var. Doğu Perinçek’in vakıflarında birlikte iş de yapıyorlar. Aydınlıkçılara finans anlamında destek veren bir kişi. Zamanında çok fazla karşı karşıya geldikleri insanlara şu an ağabey diyorlar. Şu an Aydınlıkçılar sadece Ethem Sancak’a ağabey demiyor, Ethem Sancak’a ağabey diyen başka bir isim de Süleyman Soylu’ydu. Aslında bu Ukrayna-Rusya meselesinde Süleyman Soylu da Ethem Sancak’tan farklı düşünmüyor. İbrahim Kalın ve Hulusi Akar NATO çizgisinde ve NATO’yla bağları korumaya çalışan açıklamalar yaparken, Süleyman Soylu’nun açıklamalarına baktığınızda Batı’ya karşı sert bir üslubu olduğu hatta ‘Batı’yı dinleseydik Ukrayna gibi olurduk’ şeklinde cümlelerle Ethem Sancak’la aynı konumda.’’