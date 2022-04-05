Kritik açıklamalar: Zelenski, Putin'le görüşecek mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine dair bir açıklama geldi. Zelenski, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var. Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok" açıklamasında bulundu.







Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Putin'le olası görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.







Zelenski, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var. Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok" açıklamasında bulundu.





Zelenski, "Soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, soru müzakere masasında ne kadar güçlü olacağınız" ifadelerini kullandı.





"GERÇEK AKTÖRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Bucha'daki katliama işaret eden Zelenski, "Ukrayna olası savaş suçlularını arayacak. Gerekeni diğer ülkelerin savcıları yapacak" dedi. Ukrayna lideri, Batı'nın desteğine ilişkin, "Gerçek aktörlere ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacak aktörlere" diye konuştu.





"DONBAS İÇİN BİR ANDA ANLAŞMA OLMAYACAK"

Müzakere masasının en kritik konularından olan Donbas konusunda Zelenski, "Ukrayna ve Rusya bir anda tüm maddelerde anlaşamayacak ancak üzerinde çalışılması gerek" dedi.