Samanyolu Haber /Spor / İlk çeyrek finalistler: İtalya ve Hollanda /27 Haziran 2021 13:18

İlk çeyrek finalistler: İtalya ve Hollanda

EURO 2020’nin ilk çeyrek finalistleri İtalya ve Danimarka oldu. İlk maç İtalya Avusturya arasındaydı

SHABER3.COM

Nurullah Kaya- samanyoluhaber.com 

Son derece zorlu geçen karşılaşmada 90 dakika gol olmadı. Avusturya’nın İtalyanlara karşı son dakikaya kadar mücadele ettiği oyunda goller uzatmalarda geldi. Avusturya’yı 2-1 yenen İtalya, 1935-1939 yılları arasındaki 30 maçlık yenilmeme rekorunu da kırmayı başardı. Roberto Mancini yönetiminde 30 maç üst üste galip gelen İtalyanlar böylece 82 yıllık kendi rekorlarını kırmış oldu. Grubu gol yemeden tamamlayan İtalya ayrıca gol yememe sayısını 12 maça ve 1144 dakikaya çıkardı. 

Baba-oğuldan tarihi rekor 

İtalyanlara bir başka tarihi anı ise Chiesa ailesi yaşattı. Maçın kahramanı olan Federico Chiesa babası Enrico Chiesa ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihine geçti. Bir dönem Fatih Terim yönetimindeki Fiorentina’da oyanayan baba Enrico Chiesa, EURO 96’da yine İngiltere’de Çekya karşısında gol atmıştı. Oğul Federico Chiesa ise yaklaşık 25 yıl sonra EURO 2020’de gol atarak şampiyona tarihinde gol atan ilk baba-oğul olarak geçti. 
Öte yandan çeyrek finale ikinci ismini yazdıran Danimarka oldu. Rakibi Galler karşısında adeta gol olup yağan Danimarkalılar Galler’i 4-0 yendi. Euro 2020’de futbol şöleni bugün oynanacak 2 maçla devam edecek. Türkiye saatiyle 19.00’da Hollanda, Çek Cumhuriyeti ile 22.00’da Belçika Portekiz’le karşılaşacak. İtalya, çeyrek finalde bu maçın kazananıyla oynayacak. Danimarka ise Hollanda Çek Cumhuriyeti’nin galibiyle eşleşecek. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk çeyrek finalistler: İtalya ve Hollanda Sonraki Haber >>

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:01:44