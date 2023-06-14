İmamoğlu’nun 'değişim formülü' ne?

“Gemiyi yerel seçime kadar götürecek”

CHP’de ağırlıklı görüş Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle, Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere kadar “partisinin başında kalacağı” mesajı verdiği yönünde.

Parti bölünür endişesi





İmamoğlu’nun seçenekleri neler?

Seçimden sonra Kılıçdaroğlu'yla bir kez daha görüşme kararı alan İmamoğlu, adaylık konusunda doğrudan bir açıklama yapmadı ancak dün gazetecilerin soruları üzerine parti içindeki tüm kesimlerle görüştüğünü, “parti içindeki münazaraları, konuşmaları bittikten sonra neyi arzuladığını kamuoyuyla paylaşacağını” söyledi.

Üçüncü isim formülü gündeme gelebilir





Özgür Özel ne yapacak?

Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki vekili konumundaki Özgür Özel'in adaylık konusunda “sorumluluktan kaçmayacağına" dair açıklaması da parti içinde tartışılıyor.