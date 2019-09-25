Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu sorduktan 36 saat sonra dava açtılar /25 Eylül 2019 15:50

İmamoğlu sorduktan 36 saat sonra dava açtılar

31 Mart seçimindeki ‘usulsüzlük’ iddiasına 3 ayrı dava

SHABER3.COM

31 Mart yerel seçimlerinde sandık sonuçlarına etki edecek ‘usulsüzlükler’ yapıldığı ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, Kadıköy ilçesine ilişkin 2, Ataşehir ilçesine ilişkin 1 iddianame olmak üzere 3 ayrı iddianame hazırlandı.

‘ÖLÜ ADINA OY KULLANILDI' İDDİASI

Kadıköy'de sandık başkanı ile üyeler hakkında düzenlenen iddianamede, 23 Mart 2019'da vefat eden kişinin vefat etmesine rağmen, seçmen listesinde adının karşısına imza attırılıp oy kullanıldığının Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

‘8 SANDIKTA 50 OY KAYIP'

Kadıköy ilçesinde, oyların kaybolması iddiasına ilişkin hazırlanan 2. İddianamede, sandık başkanları ile üyeler olmak üzere 19 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, 4 sandıkta geçersiz sayılan 16 oyun kaybolduğunun ihbar edildiği anlatıldı.

Öte yandan iddianamede AKP'ye ait 55 oyun Demokrat Parti hanesine yazıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan 3. iddianamede ise, Ataşehir ilçesinde görevli sandık başkanları ile üyelerin olduğu 17 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, toplam 4 sandıkta geçersiz sayılan 34 oyun sandıkta bulunamadığı kaydedildi. İddianamede, sandıklarda görevli olan şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinde tüm işlemleri usulüne uygun biçimde yaptıklarını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedikleri anlatıldı.

41 KİŞİ HAKKINDA 3 AYRI DAVA AÇILDI


Soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlayan savcılık, toplam 41 kişi hakkında “görevi ihmal” suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını istedi. İddianameler gönderildikleri Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından kabul edildi.

İMAMOĞLU DURUŞMANIN AKIBETİNİ SORMUŞTU

Önceki gün katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimindeki ‘usulsüzlük’ iddiaları ile ilgili henüz bir gelişme olmadığını hatırlatmış, yargını bu konuda atacağı adımları merakla beklediğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından davanın açılması ise dikkat çekti.
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