İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklama: Anadolu Ajansı bizim için yok hükmündedir

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:







"13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına size sesleniyoruz. Her sefer yaşadığımız manzarayı yine yaşıyoruz. 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir ve bitkisel hayattan çıkmak için bizim iktidarımızı beklememektedir. AA'nin itibarı 0'ın altındadır. Vatandaşımızın itibar etmemelerini özenle bildiriyoruz.





2-2.5 saat veri verdikten sonra İstanbul'daki gerçek sayıları gördükten sonra veri akışını kesen AA yetkilileri bizim için yok hükmündedir.





2015 Haziran seçimlerinde AA yine ne hikmetse yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlatıyor. O seçim yüzde 40'la bitiyor. Yüzde 25 farkla bir algı yönetiyor. Kasımda yüzde 75 ile başlıyor, yüzde 49'la bitiyor. Yaklaşık 26 puan. Yine 2018'de Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğinde yüzde 76 ile başlayıp yüzde 52 ile bitiriyor.





13. Cumhurbşakanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun.





Kesinlikle Sayın Erdoğan çok aşağılarda bir orana sahiptir. Kendi verilerimiz var.





Net olarak öndeyiz. Makul zamanı geldiğinde paylaşağız.





Toplamayı çıkarmayı öğreteceğiz bu akşam.





Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:





"Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bütün milletimizi yanıltıyorlar. Mahcup da olmuyorlar. Hiçbir güvenilirliği yoktur. AA işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 23,87'ye varan sonuçlara göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Ekrem Başkanımın da söylediği gibi bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun.





Açılan sandık oranı yüzde 23,87. İstanbul ve Ankara'da öndeyiz."