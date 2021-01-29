Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'dan İnce'nin kuracağı partiye ilk yorum /29 Ocak 2021 20:57

İmamoğlu'dan İnce'nin kuracağı partiye ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin kuracağı parti için ilk kez konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de yayınlanan “Özlem Gürses ile 20. Saat” programına katıldı.

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile ilgili:  “2019 yerel seçimleri yeni bir başlangıç.  CHP, son 30 yılın en başarılı siyasal sürecini yaşıyor. CHP'li belediyelerin pandemide ispat ettiği ‘yönetiyoruz anlayışı’ var bu anlayışı terk etmelerini siyasi açıdan kendi yolları açısından talihsizlik olarak görüyorum. Biraz yüreğimizi burkabilir onun dışında hiçbir önemi yoktur Cumhuriyet Halk Partisi açısından Genel Başkanımızın da süreci böyle bir bakışla düşündüğünü zannediyorum. Umarım yeni bir parti kurmaz ben, kendisine de söyledim bir kaç ay önce. Ben aklımdan geçeni Sayın İnce'ye söylemeyecek değilim. Bundan sonraki yol tercihi bana göre yanlış, umarım parti kurmaz . Biz buradayız CHP'liyiz halkımıza hizmet ediyoruz, 50 milyonu yöneten bir yöneticileri var.” şeklinde konuştu.
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