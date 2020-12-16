İmamoğlu'na hazine engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Mustafa Sönmez'in sunduğu Parametre'nin konuğu oldu. Program sırasında sıcak bir haber aldığını açıklayan İmamoğlu İBB'nin metro yatırımlarını devam ettirebilmek için yeni yaptıkları eurobond ihracıyla ilgili Hazine'den onay alamadıkları bilgisini kamuoyu ile paylaştı.





İmamoğlu'nun gündeme ilişkin yaptığı önemli açıklamalar satır başları ile şöyle:





* Haberi çok üzülerek aldım. Bizim ilave borçlanmaya ihtiyacımız var 2021'de. Yine metrolar için ilave borçlanmaya ihtiyacımız var. Bu açığı kapatmak zorundayız. Biz kendi öz kaynaklarımızla iş yapıyoruz zaten. Bakın Eminönü-Alibeyköy tramvayını tümüyle biz bitirdik diyebilirim. Aynı şekilde Aşiyan finükülerini kendi bütçemizle çözüyoruz. Ama metroları bitirmek zorundayız. 301 milyon euroluk daha bono tahvil ihracı ile ilgili hazineye başvuruda bulunmuştuk.





* Bono tahvil ihracı ile ilgili onay beklerken askıya alındığı haberini aldık. Çok üzülüyorum. Lütfen böyle yapmasınlar. Siyaseti gerçek işlere alet etmesinler. Metro yapmak gibi yoksulumuza ekmek dağıtmak gibi… Bunu siyasete alet etmesinler. Lütfen bu borçlanmamızla ilgili onayı Ankara'dan Hazine'den bekliyoruz. 16 milyon İstanbullu için AKP belediyeleri döneminde başlatılmış ama bitirilemeyen metrolar bitsin diye bunu istiyoruz. Umuyor ve istiyorum ki yeni atanan bakanların da özel ilgisi ile bu hatadan hızlıca dönerler.





Geçtiğimiz günlerde İBB önceki dönemde inşaatları durdurulan Kaynarca – Pendik – Tuzla, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli, Kirazlı – Halkalı ve Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon ABD Doları tutarında ilk teminatsız Eurobond ihracını gerçekleştirmişti.



