İmamoğlu'ndan kritik Kanal İstanbul sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmalı Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, “Tek bir şeyi sorgulasın vatandaşımız: Mevcut iktidar, Kanal İstanbul’la ilgili, 10 senedir, İstanbul’da bir toplantı yaptı mı? Bir çalıştay yaptı mı? ‘İstanbul’un kuzeyine dokundurtmam’ diyerek Belediye Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi niye kuzeyi yok etme çabasında; ben anlayabilmiş değilim. 94 yılındaki ifadelerine bakın” dedi.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi’ndeki Kastamonulular Dayanışma Derneği’ni (KAS-DER) ziyaret etti. KAS-DER Genel Başkanı Remzi Şen'in karşıladığı İmamoğlu'na, CHP Parti Meclisi üyeleri Sevgi Kılıç ve Gökhan Günaydın’ın da eşlik etti.





"Almanya'da 'Stutgartlılar Derneği' diye bir şey göremezsiniz"





KAS-DER üyelerine hitap eden İmamoğlu, “Özellikle İstanbul’da çok üst seviyede hemşehri dernekleri var. Dünyada bu sadece bize ait bir duygu. Örneğin; Almanya’da, Münih’te, ‘Stutgartlılar Derneği’ diye bir şey göremezsiniz. Normal de karşılamazlar bu durumu. Ama bizim ülkemizde var” dedi.





Bunun nedenleri arasında, vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle büyük şehirlere yapılan göçün hızlı yaşanmasını gösteren İmamoğlu, burada zorluklarla karşılaşan vatandaşların hiçbir zaman doğduğu ve geldiği, beslendiği toprakları unutmadığını ve bunu yaşatmak istediğini anlattı.





"Bu işin siyaseti yok"





Birinci derece sorumluluklarının İstanbul’a hizmet etmek olduğunu aktaran Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:





“İstanbulumuz iyi olduğu taktirde, bilin ki Türkiye’nin her köşesi iyi olur. İstanbulumuza hep beraber katkı sunma mecburiyetimiz vardır. Ben, bu tarafını çok önemli buluyorum. Bugün hem ülke ekonomisinin hem ülkenin yaşam koşullarının ya da başka unsurlarının çok daha iyi olmasının yolu buradan geçiyor. Bunu, hep beraber emek vererek başarabiliriz. Bu işin siyaseti yok. Konu siyaset değil; siyasetin ötesinde, şehrini ve ülkesini düşünen bir anlayışla hizmet ederek hep doğruyu, hep iyiyi yapma konusunda yarışır olduğu bir alan üretebilirsek, işte o zaman hem şehirlerimiz hem ülkemiz kazanacaktır. Ben de bu yolda yürümeye çalışan bir hemşehrinizim. İstanbullu bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak bu yolda yürüyorum. Yeni nesil anlayışın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum.”





"Şehrimizi ve ülkemizi ihanetlerden koruma konusunda da mücadele etmekle sorumluyuz"





Siyasi kaos ve karmaşanın içerisinde anlamsız bir dilin, anlamsız bir kavganın, kargaşanın olduğu hiçbir ortamın fayda vermeyeceğini, en gerçekçi biçimde hissedenin yeni nesil olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:





"Bu manada gerçekten faydalı, şehrini, çevreyi, yaşamı, insanı, her canlıyı düşünen, her insana söz hakkı tanıyan bir biçimde İstanbulumuza hizmet etmek istiyoruz. Bu hizmetin bütün Türkiye’ye de fayda sağlayacağının bilincindeyiz. Aynı zamanda, yaşadığımız şehrimizi ve ülkemizi tehditlerden, birtakım ihanetlerden, yapılan yanlışlardan koruma konusunda da mücadele etmekle sorumlu kişileriz; başta biz yöneticiler olmak üzere. Bu yönüyle de sürecin bize verdiği yetkiyle, kanunun bize tanıdığı alanla, her türlü mücadelemizi vermekten de çekinmeyeceğimi siz kıymetli Kastamonu Derneğimizin tüm üyelerine, yöneticilerine, başkanlarına da iletmek isterim."





"Mevcut iktidar, Kanal İstanbul’la ilgili, 10 senedir, İstanbul’da bir toplantı yaptı mı?"





KAS-DER üyeleri, konuşmasının ardından İmamoğlu’na çeşitli sorular yöneltti. İmamoğlu’na ilk olarak “Kanal İstanbul güzergahındaki evlerimiz ne olacak” sorusu yöneltildi. İmamoğlu, soruya şu yanıtı verdi:





“Tek bir şeyi sorgulasın vatandaşımız: Mevcut iktidar, Kanal İstanbul’la ilgili, 10 senedir, İstanbul’da bir toplantı yaptı mı? Bir çalıştay yaptı mı? Teknik insanları davet edip, kamuoyuna bir açıklama yaptı mı? İBB Başkanı olarak, defalarca, ‘Bizi davet edin, anlatın’ dedik. Kimden, neyi kaçırıyorsunuz? İstanbul, doldu. ‘İstanbul’un kuzeyine dokundurtmam’ diyerek Belediye Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi niye kuzeyi yok etme çabasında; ben anlayabilmiş değilim. 94 yılındaki söylemlerine bakın."





"Öyle yalanla malanla hiç kimse kimseyi kandırmasın"





“Vallahi de billahi de hepimiz faniyiz” diyen İmamoğlu, “Kim görür, kim görmez? İnşallah olmayacak. Ama ne kadar büyük bir ihanet olduğunu, hepimiz gelecek nesle, bilimsel olarak anlatacağız. Öyle yalanla, malanla hiç kimse kimseyi kandırmasın. Geçen bir bakan, ‘500 bin istihdam’ diyor. 500 bin konut duydum da 500 bin istihdam nasıl bir istihdam; anlamış değilim. Bu, acı bir durumdur. Korku tünelidir” dedi.





"Siyasi şov yapanlara aldanmayın"





İBB Başkanı İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nı kesen Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı'ndaki çalışmaların geçici olarak durdurulmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:





“Sancaktepe’de, Yenidoğan hattını, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 2 kez reddetti. 7 kilometrelik bir kol ve 210 milyon dolara yakın maliyeti var. Bu tür metro hatlarına, orta ve uzun vadeli kredi bulunmadan bunların yapılma şansı yok. Şu anda orada, çalışmanın yapılacağı kuyular kapatıldı. Bu kuyular, yanlış başlanmış. Bir yerin kredisini bulursun, gider orada kuyu açarsın. Sürece Cumhurbaşkanlığı onayı verilmeden bizim kredi bulma şansımız yok. Onay verilen hatlarda gümbür gümbür çalışıyoruz. O kola da verseydi, başlardık. Orada siyasi şov yapanlara aldanmayın. Biz, ev ev broşür dağıttık.”