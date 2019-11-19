İmamoğlu'ndan öğrencilere 'burs' müjdesi

Başkan İmamoğlu, yıllık 3200 lira eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden kayıt yaptırabileceklerini belirtti.







“Üniversite öğrencisi genç yol arkadaşlarım, size bir söz vermiştim. İstanbul’da eğitim hayatınızı ve yaşamınızı kolaylaştırma adına hem maddi hem manevi her alanda yanınızda olacağız demiştim.” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;





30 BİN ÖĞRENCİYE VERİLECEK





“30 bin İstanbullu üniversiteli gencimize eğitim yardımına başlıyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul’un öğrencileri aynı zamanda Türkiye’nin en ucuz ulaşım kartlarına sahip. Öğrencilerimiz kentimizde çok sayıda indirimden yararlanıyor. İstanbul’u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz. Bu kapsamda şimdi de 30 bin üniversiteli gencimize bir eğitim yılında toplam 3 bin 200 TL eğitim yardımına başlıyoruz. 24 Kasım pazar gününe müracaatlarınızı yapınız. 3 bin 200 liralık eğitim yardımı hem size hem ailelerinize hayırlı olsun. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum”





İŞTE İBB’DEN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK EĞİTİM YARDIMININ DETAYLARI





* Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenecek.





* 18 Kasım Pazartesi günü gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular 24 Kasım Pazar günü sona erecek.









* Eğitim Yardımı almak isteyen 25 yaşını aşmamış TC vatandaşı üniversite öğrencisinin; kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet üniversitesinde okuması, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanması, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan ise burs almaması gerekiyor.





*Açık Öğretimde okuyanlar, uzaktan eğitim görenler, üniversite son sınıfta olanlar, yüz kızartıcı bir eylem nedeniyle disiplin cezası alan veya hüküm giyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Eğitim Yardımın gelecek yıl devamı için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden 2,50 olması şartı da aranacak.





*İBB, Eğitim Yardımı verilecek gençler için objektif ve şeffaf bir değerlendirme sistemi hazırladı. Buna göre; öğrencinin ihtiyaç sahibi olma durumunun yanı sıra kendisinde veya ailesinde engellik durumu, aile kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı, ebeveyn vefatı-boşanma bilgileri gibi kriterler de dikkate alınacak. Başvuranlar arasında puantaj sistemi ile sıralama yapılacak ve dezavantajlılık listesinde ilk 30 bine giren öğrenciler, Eğitim Yardımı almaya hak kazanacak.





*Başvurular, bu kriterlerle 25 Kasım Pazartesi – 26 Kasım Salı tarihlerinde değerlendirilecek. 27 Kasım Çarşamba günü Eğitim Yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi ilan edilecek. Asil listede bulunan öğrenciler belgelerini 28 Kasım Perşembe – 3 Aralık Salı günleri arasında teslim edecek. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından 12 Aralık Perşembe – 13 Aralık Cuma

günleri ilk ödemeler yapılacak.





EĞİTİM YARDIMI İÇİN İSTENİLECEK BELGELER





• Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

• Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

• Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

• KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

• Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek