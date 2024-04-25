Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi /25 Nisan 2024 17:58

İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıkmadı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve hakkında siyasi yasak ve hapis isteminin olduğu dava ertelendi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre dava, 31 Mayıs 2024 tarihinde yeniden görülecek.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleyle ilgili soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği bir rapor hazırlamış, bu rapor Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.

Hazırlanan iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilmiş, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:02