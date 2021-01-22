İnce'nin partisine geçecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan ve Muharrem İnce'nin partisine geçeceği iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ancak taleplerinin karşılanmaması durumunda parti ile yollarına ayıracağına dair açık kapı da bıraktı.





CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, parti yönetimini eleştirmişti. Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığına dair açıklamada bulundu.





ÇELEBİ: ÖZELLİKLE HDP'NİN BAZI İSTEKLERİ VAR





CNN Türk'te mülakat veren Çelebi," Partide birlik sağlansın istiyoruz. Sayın İnce, partiden bütün ötekileştirilenler, partiden bütün insanları toplansın iktidara öyle yürüyelim diyoruz. Diğer partiler farklı şeyler istiyorlar, özellikle HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) bazı istekleri var. Bunlar da kurucu değerlerden taviz vermeyi gerektireceği için bize uymuyor.10 Aralık Hareketi'ne karşıyım. Biz Atatürk Cumhuriyetinden yanayız, ikinci cumhuriyetten yana değiliz." dedi.





CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin Memleketim Partisi'ne geçeceği iddia ediliyor.





"BUNLAR SAĞLANDIKTAN SONRA NİYE GİDELİM?"





"Bizim itirazlarımız daha öncesine dayanıyor. Sayın İnce ile 2 aydır görüşüyoruz. Rahatsızlıklarımızın İnce ile bir ilgisi yok." diyen Çelebi, "Vefa önemlidir. Siyaset biter. Sayın Genel Başkanıma olan saygım bitmez. Bunlar görüş ve önerilerdir başka yerlere çekmeye gerek yok. Partide birlik sağlanmasından yanayız. Bunlar sağlandıktan sonra niye gidelim. Adım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.