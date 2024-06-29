Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz hukukçulardan Türkiye’ye 'Yalçınkaya kararını uygulayın' çağrısı /29 Haziran 2024 12:38

İngiliz hukukçulardan Türkiye’ye 'Yalçınkaya kararını uygulayın' çağrısı

İngiltere'deki Lincoln Üniversitesi hukuk fakültesinde kıdemli öğretim üyeleri Dr. Elfving ve Dr. Gilgan, Türkiye'ye AİHM'in Yalçınkaya kararını uygulama çağrısı yaptı.

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İngiltere’deki Lincoln Üniversitesi hukuk fakültesinde kıdemli öğretim üyeleri Dr. Sanna Elfving ve Dr. Chloë Gilgan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yalçınkaya kararının detaylarını, daha önceki AİHM kararlarıyla karşılaştırarak analiz etti. İngiliz akademisyenler, Türk ceza-adalet sistemindeki bu büyük problemin bir an önce giderilmesi konusunda Türkiye ve Avrupa Konseyi’ne çağrıda bulundular.

TÜRKİYE YALÇINKAYA KARARINI UYGULAMALI

Dr. Elfving ve Dr. Gilgan’ın kaleme aldıkları makale, Belçika Gent Üniversitesi’nin İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlandı. Makalede şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Yalçınkaya kararını uygulamalıdır. Aksi takdirde, Avrupa Konseyi (CoE) ile zayıflayan ilişkisinin kopma noktasına gelme riski vardır.”

HÜKÜMET MUHALİF SESLERİ BASTIRMAK İÇİN KULLANIYOR

“Terör suçlamalarının uygulanması ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, eleştirel veya muhalif sesleri bastırmak için tasarlanmış kasıtlı ve sistematik bir hükumet politikasıdır (Avrupa Parlamentosu, 2022, paragraf 8, 20).”

TERÖR SUÇU UNSURLARI AÇIKLIĞA KAVUŞTURMALI

“Türk makamları ve mahkemeleri, bir terör suçunun unsurlarını, onu öngörülebilir ve özüyle uyumlu hale getirecek şekilde açıklığa kavuşturmalıdır (Parmak ve Bakir, § 77). Ayrıca, cezai niyet ve davranışın bir göstergesi olarak ByLock kullanımından dolayı yargılamaları durdurmalı ve hüküm giymiş bireylerin de yeniden yargılanmasının önünü açmalıdır.”

AVRUPA KONSEYİ ÜYESİ DEVLETLER DEVREYE GİRMELİ

“Diğer Avrupa Konseyi üyesi devletler, Türkiye’nin kararı uygulaması için kapasite oluşturmasına yardımcı olmalıdır. Bu, yargılanan kişilerin siyasi görüşleri veya bir sosyal gruba mensubiyetleri nedeniyle zulme uğramalarına bağlı olarak sığınma hakkı kazanabileceklerinin kabul edilmesi anlamına gelebilir.”
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