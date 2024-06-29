Çoğunluk sağlanamadı: İran'da seçimler ikinci tura kaldı

Helikopter kazası sonrası Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kaybeden İran sandık başına gitti.



İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yapıldı.



İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin dün gece 24.00'te sona erdiğini duyurmuştu.



Reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi seçimde yarıştı.



Pezeşkian 8 milyon 300 binin üzerinde oy alırken, eski nükleer müzakereci Celili ise 7 milyon 100 binin üzerinde oy aldı.



İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 oy oranını geçememesi sonucu, seçim ikinci tura kaldı.



En çok oyu olan reformist aday Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili ikinci turda yarışacak.