Samanyolu Haber /Dünya / İngilizler Kıbrıs vatandaşlığı için sırada /27 Eylül 2020 10:53

İngilizler Kıbrıs vatandaşlığı için sırada

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için umutlar azalırken, yatırım yoluyla AB vatandaşlığı "satın almak" için başvuran İngiliz girişimcilerin sayısının keskin bir şekilde arttığı açıklandı.

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Euronews'te Gizem Sade imzalı haberde yatırım ve göçmenlik şirketi Astons, yılın bu çeyreğinde Kıbrıs ev Yunanistan vatandaşlığı almak isteyen müşterilerinin sayısının, sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 30 oranında arttığını söyledi.

Küresel vatandaşlık danışmanlığı şirketi Henley & Partners da benzer şekilde, Malta, Portekiz ve Avusturya gibi ülkelere ve bazı Karayip adalarına yatırım yoluyla göçmenlik için danışmanlığa daha fazla talep olduğunu açıkladı. Bu ülkelerin ortak özelliğinin, geniş ikamet hakkı, AB içinde vizesiz seyahat ve yatırımcılara vatandaşlık sunma gibi imkanlar olduğu belirtildi.

Ek vatandaşlığa talep artarken Avrupa Komisyonu, organize suç örgütlerine yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle varlıklı yabancılara pasaport ve vize satan AB ülkelerine yönelik atılacak adımları incelemeye başladı.

Güney Kıbrıs'ta 300 bin euroluk yatırımla 2 ay içinde oturum hakkı kazanılabiliyor. Asgari 2 milyon euroluk yatırımla 6 ay içinde Kıbrıs vatandaşlığı elde edilebiliyor.

Astons şirketi sözcüsü Konstantin Kaminskiy Kıbrıs ve Karayip yatırımlarının popüler hale geldiğini söylüyor ve "Esas olarak İngiltere'den Brexit sonrası yaşamı düşünen yüksek net değerli bireyler tarafından tercih ediliyor" şeklinde konuşuyor.

AB ile İngiltere arasında Brexit'in gerçekleşmesiyle 31 Ocak 2020'de başlayan geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'de tamamlanması bekleniyor. Bu süre sonuna kadar İngiltere'nin AB ile bir ticaret anlaşması imzalaması gerekiyor. Bununla birlikte ticaret anlaşması için müzakereler eylül ayı itibariyle çıkmaza girmiş durumda.
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