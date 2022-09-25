İngiltere Başbakanı Truss'tan Putin'i kızdıracak çıkış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın toprak bütünlüğünün hedef alındığı durumlarda nükleer silah kullanımını da içeren bir tehditte bulunması halen gündemdeki yerini koruyor.





Bu çıkışa bir cevap verdiği ifade edilen İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ise Putin'in bu çıkışını göz ardı etme çağrısı yaptığı aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Liz Truss, Batı ülkelerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerini görmezden gelmeye, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam etmeye ve Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Liz Truss, Batı ülkelerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerini görmezden gelmeye, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam etmeye ve Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMU ELEŞTİRDİ





Liz Truss, "Putin'in, kılıç sallamalarını ve aşırıya kaçan tehditlerini dinlememeliyiz. Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam etmemiz ve Ukrayna'yı desteklememiz gerekiyor" dedi.Truss, Rusya'daki kısmi seferberlik ilanının, Putin'in "savaşı kazanmadığı için acil bir askeri tırmanış emri verdiğini" gösterdiğini söyledi.Truss, "Putin'in başarılı olmasına izin verilirse, bu sadece Avrupa'ya korkunç bir mesaj ve tabii ki Ukrayna nüfusuna büyük tehditler göndermekle kalmaz, aynı zamanda dünyadaki diğer otoriter rejimlere bir şekilde kabul edilebilir olduğuna dair bir mesaj gönderir" ifadelerini kullandı.Truss, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederek "stratejik bir hata" yaptığını savundu.Truss, uluslararası toplumu eleştirerek, "Gerçek şu ki, dünya Rus saldırganlığına erken karşı koymak için yeterince bir şey yapmadı. Putin, bu korkunç savaşı başlatmak için cesaretlendi" dedi.