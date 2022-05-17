Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde 'Assange' eylemi /17 Mayıs 2022 23:30

İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde 'Assange' eylemi

Yargılanması için uzun süredir ABD'ye iadesi gündemde olan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ile ilgili İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde bir eylem yapıldığı ve Assange'ın ABD'ye teslim edilmemesinin istendiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İnsan hakları ve basın özgürlüğü savunucuları, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'den WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini durdurmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı önünde yapılan gösteride "Assange'ı serbest bırakın", "İadeye hayır" sloganları atıldı.

Etkinlikte konuşan İşçi Partisi'nden milletvekili Richard Burgon, Assange'ın iadesine ilişkin davanın tüm gazetecilere uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu, 'Savaş suçlarını biliyorsanız, ifşa etmeyin, onlar hakkında yazmayın, haber yapmayın, çünkü yaparsanız Julian Assange'ın başına gelen senin de başına gelebilir.' tehdididir" diye konuştu.

Bu nedenle dayanışmanın önemine değinen Burgon, Assange'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.



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