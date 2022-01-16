İngiltere sonradan gelenlerin vatandaşlığını habersiz iptal edebilir

İngiltere, sonradan vatandaş olanların vatandaşlığını haber vermeden iptal edebilecek, Türkler ve göçmenler endişeli. İngiltere’de onbinlerce Türkiyeli iş insanı sonradan vatandaş oldu. Ankara Anlaşması’na Brexit öncesi çok sayıda başvuru oldu. İşin ironik yanı bunu savunan İçişleri Bakanı da göçmen. Yasalaştırılmak istenen yeni yasa tasarısına sosyal medyada ve sokaklarda protestolar düzenlendi.







‘KAMU YARARINA’ VATANDAŞLIK İPTAL EDİLİYOR





İngiltere hükümeti çifte vatandaşlıkları olanlara veya geri dönecekleri başka bir uyruğu tabi olanları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor. Hükümet, yasa tasarısının “kamu yararına” yapıldığını dile getiriyor. Ancak göçmenlik hukuku konusunda uzman olan Avukat Samir Paşa yeni tasarı için devlete geniş yetkiler verdiğini anlatıyor. Paşa: “Kamu yararı çok geneldir, hükümetin, birilerini vatandaşlıktan çıkarmak için ne zaman uygunsa onu kullanmasına izin verir.” dedi. İngiltere devleti yasa tasarısının fazladan yetki vermediğini söylese de hukuk uzmanları aynı fikirde değil.





‘İNGİLİZ VATANDAŞLIĞI BİR HAK DEĞİL, AYRICALIKTIR’







İngiltere İçişleri Bakanlığı ise yasa tasarısı hakkında şu açıklamayı yapıyor: “İngiliz vatandaşlığı bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Uygun gerekçelerle vatandaşlıktan yoksun bırakma, haklı olarak Birleşik Krallık için tehdit oluşturan veya davranışları çok yüksek zarar içeren kişilere mahsustur. Vatandaşlık ve sınırlar kanunu, yasayı değiştirecek ve böylece, örneğin kişiyle iletişim kurmanın bir yolu olmadığında, bildirimde bulunmanın mümkün olmadığı durumlarda vatandaşlıktan mahrum bırakılabilecektir.” İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yasanın “olağanüstü durumlarda” kullanılacağını söylüyor. Patel’in ailesinin ise 1960’lı yıllarda İngiltere’ye göç ettiği kayıtlara geçiyor.





VATANDAŞLAR ENDİŞELİ: ‘KORKU ATMOSFERİ OLUŞTURULUYOR’





İngiltere vatandaşlığı bulunan göçmenler ise endişeli. Özellikle azınlık gruplar, tasarının yasalaşması halinde “ikinci sınıf vatandaş” muamelesi görmekten korkuyor. Britanya Müslüman Birliği, Sikh Council UK ve Windrush Lives yasa tasarısından rahatsız olanlardan.





Protestolara katılan bir kişi İngiliz Müslümanları için bir “korku atmosferi” oluşturulduğunu söylüyor. “Vergi ödüyorum ve bu ülkeyi seviyorum ama bu hükümet bana buraya ait olmadığımı hissettiriyor, kimliğimi sorgulatıyor” diyor.





Tasarının yasalaşması için kritik eşik ise 27 Ocak.