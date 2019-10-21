İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı Bercow, Brexit oylamasına izin vermedi





Bercow, Cumartesi günü Avam Kamarası'nın gündemine gelen AB'den çıkış anlaşmasının Pazartesi günü tekrar oylanmasının mümkün olmayacağını söyledi.





Bercow daha önce de, bir kere reddedilen bir konunun kısa süre içinde değişikliğe uğramadan tekrar Parlamento'da görüşülmesine karşı çıkmıştı.





İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, geçen hafta AB liderleri ile vardığı Brexit anlaşmasını Cumartesi günü Avam Kamarası'nın onayına sunmuştu.





Cumartesi günü AB'den çıkış anlaşmasını oylamak üzere toplanan parlamento bir son dakika hamlesi yaparak, verilen bir önergeyle oylamayı engelleyip AB'den yeni bir uzatma talep etmişti.



