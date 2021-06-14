Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek /14 Haziran 2021 09:21

İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek

İngiltere'de Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelenecek. Kararı Başbakan Boris Johnson'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

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İngiltere'de Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelenecek. Kararı Başbakan Boris Johnson'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Hükümet yetkililerinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, 17 Mayıs'ta geçilen üçüncü aşama, 21 Haziran'dan sonra dört hafta daha uygulanacak.

Buna göre gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilenlerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.

Başbakan Boris Johnson'ın bu kararı gün içinde açıklaması bekleniyor. Karar, milletvekillerinin oyuna sunulacak. Johnson'ın da üyesi olduğu Muhafazakar Parti'nin ise karara itiraz etmesi bekleniyor.

Hükümetin koronavirüs normalleşmesindeki yol haritasına göre, dördüncü aşamada sosyal temas kısıtlamalarının tümünün kaldırılması gerekiyor. Düğünlerde ve kapalı etkinlik alanlarında da kişi sınırlaması olmayacak. Ancak maske ve sosyal mesafe uygulaması devam edecek.

Ancak son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte bazı bilim insanları, normalleşme öncesi daha fazla kişinin iki doz aşı olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Buna göre sosyal mesafe ve temas kuralları uygulanmaya devam ederken aşıların tamamlanması; Covid-19 bulaşan kişilerin sayısı artsa bile hastaneye yatışların büyük oranda azalmasına yardımcı olacak.

Johnson, Pazar günü G7 zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ertelemeyle ilgili son kararın henüz alınmadığını belirtmişti.

Başbakan Johnson daha önce, normalleşme adımlarının geri dönüşünün olmayacağını; bu sebeple emin olmadan yeni bir adım atılmayacağını söylemişti.


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