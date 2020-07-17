Samanyolu Haber /Gündem / İnternet devleri Avrupa'dan ABD'ye kişisel bilgileri aktaramayacak /17 Temmuz 2020 08:50

İnternet devleri Avrupa'dan ABD'ye kişisel bilgileri aktaramayacak

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında kişisel verilerin aktarılmasını düzenleyen anlaşmayı yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle iptal etti.

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Merkezi Lüksemburg'da bulunan ve Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, sosyal medya platformu Facebook'a karşı açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, kişisel verilere ilişkin AB-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Veri Koruma Kalkanı anlaşması tarafından sağlanan önlemlerin yeterli olmadığına hükmetti.

Kararda, "Avrupa Adalet Divanı, AB-ABD Veri Koruma Kalkanı tarafından sağlanan korumanın yeterliliğine ilişkin kararı iptal ediyor." ifadesi kullanıldı.

STANDART SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERLİ

Mahkeme, kişisel verilerin üçüncü ülkelerde kurulan işlemelere aktarılmasına yönelik AB Komisyonu standart sözleşme hükümlerinin ise geçerli olduğunu bildirdi.

Söz konusu hukuki süreç, Facebook'un veri sözleşmelerinde yer alan hükümlerin Avrupalıları ABD'deki gözetim ve takipten yeterince korumadığından şikayetçi olan bir Avusturyalı tarafından başlatılmıştı.

AB ve ABD arasında 2016 yılında kişisel verileri korumaya yönelik Gizlilik Kalkanı anlaşması yapılmıştı.

ABD yasalarına göre, şirketler topladıkları kişisel verileri gözetim için ABD resmi kurumlarına verebiliyor.
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