iPhone'un arkasına saklanmış gizli tuşu buldu!





TikTok fenomeni Elly Bailey, iPhone’ların az bilinen bir özelliğini takipçilerine duyurdu. Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini iddia etti.“Back Tap” adı verilen özellik uzun süredir Apple cep telefonlarında bulunurken kullanım alanı oldukça dardı. Elly Bailey’in paylaşımından sonra iPhone Back Tap özelliğini merak eden kullanıcılar hemen uygulamayı başlattı.TikTok fenomeninin videosunda gösterdiği şekilde ayarları takip eden kullanıcılar telefonları için pratik bir adımı öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Bailey’in milyonlarca izlenen paylaşımına sosyal medya kullanıcılardan yorum ve beğeni yağdı. Kullanıcılar “Bu özellikle bizi tanıştırdığın için teşekkür ederiz” yorumunda birleşti.Telefonda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra 'arka tık' seçeneği ile telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak, ve ekranı kilitlemek gibi özellikler kullanılabiliyor. iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özelliği kullanmak için yazılımın iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor.Özellik, telefonun arkasındaki Apple logosunun olduğu alana iki veya üç kez dokunularak kullanılıyor. Ancak önce telefonunuzdan gerekli ayarları yapmanız gerekiyor.Özelliği kullanmak için telefonunuzda adım adım yapılması gerekenler ise şöyle:-Ayarlara girin.-Erişilebilirlik ayarlarını açın.-Dokunma ayarlarına geçin.-En alttaki ‘arkaya dokun’ seçeneğinden çift dokunma veya üç kez dokunma seçeneklerinden birini seçin.-Back Tap özelliğini hangi uygulama için kullanmak istiyorsanız önünüze gelen menüden bunu seçin.Bu özelliğin aktif hala getirilmesiyle beraber kullanıcının seçimlerine bağlı olarak telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak, ve ekranı kilitlemek gibi adımlar tek bir tıkla yapılabilir.