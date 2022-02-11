Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone'un arkasına saklanmış gizli tuşu buldu! /11 Şubat 2022 11:46

iPhone'un arkasına saklanmış gizli tuşu buldu!

TikTok’ta yayınlanan video, iPhone’ların az bilinen bir özelliğini gündeme getirerek viral oldu. 'Ellyawesometech' kullanıcı isimli TikTok kullanıcısı “Gizli tuşu buldum” diyerek yaptığı paylaşımla milyonlarca izlenmeye ulaştı. İşte iPhone’un gizli tuşu..

SHABER3.COM

TikTok fenomeni Elly Bailey, iPhone’ların az bilinen bir özelliğini takipçilerine duyurdu. Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini iddia etti.

“Back Tap” adı verilen özellik uzun süredir Apple cep telefonlarında bulunurken kullanım alanı oldukça dardı. Elly Bailey’in paylaşımından sonra iPhone Back Tap özelliğini merak eden kullanıcılar hemen uygulamayı başlattı.

TikTok fenomeninin videosunda gösterdiği şekilde ayarları takip eden kullanıcılar telefonları için pratik bir adımı öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Bailey’in milyonlarca izlenen paylaşımına sosyal medya kullanıcılardan yorum ve beğeni yağdı. Kullanıcılar “Bu özellikle bizi tanıştırdığın için teşekkür ederiz” yorumunda birleşti.

Telefonda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra 'arka tık' seçeneği ile telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak, ve ekranı kilitlemek gibi özellikler kullanılabiliyor. iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özelliği kullanmak için yazılımın iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor.

BACK TAP (ARKA TIK) ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Özellik, telefonun arkasındaki Apple logosunun olduğu alana iki veya üç kez dokunularak kullanılıyor. Ancak önce telefonunuzdan gerekli ayarları yapmanız gerekiyor.

Özelliği kullanmak için telefonunuzda adım adım yapılması gerekenler ise şöyle:

-Ayarlara girin.

-Erişilebilirlik ayarlarını açın.

-Dokunma ayarlarına geçin.

-En alttaki ‘arkaya dokun’ seçeneğinden çift dokunma veya üç kez dokunma seçeneklerinden birini seçin.

-Back Tap özelliğini hangi uygulama için kullanmak istiyorsanız önünüze gelen menüden bunu seçin.

Bu özelliğin aktif hala getirilmesiyle beraber kullanıcının seçimlerine bağlı olarak telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak, ve ekranı kilitlemek gibi adımlar tek bir tıkla yapılabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber iPhone'un arkasına saklanmış gizli tuşu buldu! Sonraki Haber >>

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı

Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Keşke şoförü yerine arabasını milletvekili yapsaydı, en azından ..

Keşke şoförü yerine arabasını milletvekili yapsaydı, en azından ..

Elektrik faturalarının perde arkası

Elektrik faturalarının perde arkası

Kim bu polis?

Kim bu polis?

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Yeliz’den güldüren savunma

Yeliz’den güldüren savunma

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Kılıçdaroğlu: "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Kılıçdaroğlu:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:12