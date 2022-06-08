Irak Başbakanı el-Kazımi'den dikkat çeken Suudi Arabistan-İran açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Irak Başbakanı el-Kazımi, başkent Bağdat'ta Suudi Arabistan ile İran arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ileri aşamalara ulaştığını duyurdu. Irak Başbakanı el-Kazımi, başkent Bağdat'ta Suudi Arabistan ile İran arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ileri aşamalara ulaştığını duyurdu.





Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın bugün birçok ülke için bir buluşma noktası haline geldiğini ve Bağdat'ta ülkeler arasındaki farklılıkları çözmek için beş girişim gerçekleştirildiğini söyledi.





Irak Başbakanı, "İleri aşamalara ulaşan İran-Suudi Arabistan diyaloğunu duymuşsunuzdur. Başka diyaloglar da var. Hepsi başarılı olmuştur ve Irak'ın oynadığı gizli rolün doğasına saygımızdan dolayı o zaman açıklamamıştık" ifadelerini kullandı.





Ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltma ve buluşma noktası haline geldiğini kaydeden Kazımi, bunun Irak'ın ekonomik ve güvenlik noktasındaki istikrarına da yansımaları olduğunu dile getirdi.



