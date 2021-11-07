Samanyolu Haber /Dünya / Irak başbakanına silahlı drone’la saldırı /07 Kasım 2021 11:53

Irak başbakanına silahlı drone’la saldırı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, konutunun silahlı drone’la vurulduğu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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Irak hükûmetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Kazımi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evinin silahlı drone’la saldırıya uğradığını, başbakanın yara almadan kurtulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi.

Irak başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum” dedi.

Seçim sonrası gerginlik

Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim’deki seçimin sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Geçen cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede bir gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü.

Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine giden Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi’ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı.

Hazali’nin yanı sıra Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala el-Velayi de Kazımi ve hükûmete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını söylemişti.
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