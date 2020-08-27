Samanyolu Haber /Dünya / Irak Cumhurbaşkanı dünyaya seslendi /27 Ağustos 2020 19:22

Irak Cumhurbaşkanı dünyaya seslendi

Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesi'nde PKK'ye yönelik havadan ve karadan askeri operasyonları sürerken bölgeden sivil kayıp haberleri de geliyor. TSK'nin bombardımanında yerleşim yerlerin hedef alınması ve Irak ordusuna ait iki subayın da öldürülmesiyle Bağdat'ın tepkisi giderek büyüyor.

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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye'nin askeri operasyonlarla Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, Ankara'nın eylemlerinin uluslararası hukuka ayrkırı olduğunu ve iyi komşuluk ilişkilerini baltaladığını söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi temaslerda bulunmak üzere Bağdat’ta bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, sörüşme sırasında, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda özellikle de askeri alanda işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra, bölgesel krizler ve koronavirüs salgınına yönelik önlemler ele alındı.

Rudaw'ın aktardığın göre Berhem Salih, teröre karşı mücadelede güvenlik ve barışa tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması için uluslararası işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Salih, bölgede istikrarı pekiştirmek, kriz ve gerilimlerden kurtarmak için Avrupa Birliği ile istişarenin ve ortak çalışmanın önemine değinerek Fransa'nın teröre karşı uluslararası koalisyondaki hayati rolünü takdir ettiğini söyledi.

Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi torraklarında devam eden askeri operasyonlarına da değinen Salih, Irak'ın egemenliği, güvenliği ve istikrarını korunması için askeri müdahaleden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Salih, Türkiye'nin askeri operasyonlarla Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, Ankara'nın eylemlerinin uluslararası hukuka ayrkırı olduğunu ve iyi komşuluk ilişkilerini baltaladığını söyledi.

Görüşmede Fransız Bakan da ülkesinin Irak’ın egemenliği ve güvenliğini desteklediğini belirterek, teröre karşı mücadelede Iraklı güçlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.
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