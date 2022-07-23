Irak Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye suçlama

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok vilayetinin Zaho bölgesinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırı sırasında 'PKK'nin söz konusu bölgede olmadığını ve bombardımanın Türkiye tarafından yapıldığını' savunan Hüseyin, Türkiye'nin henüz resmi bir özürde bulunmadığını belirtti. Hüseyin, "Türkiye istediği zaman Irak topraklarına giremez" dedi.





Hüseyin, bombardımana ilişkin girişimlerde bulunduklarını kaydederek, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne resmi olarak şikayette bulunduk ve diplomatik yollarla elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.





'IRAK'I SURİYE'YE BENZETMESİNLER'





Hüseyin’in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:





“Taraflar saldırıdan, özellikle de Türkiye ders almalı. Irak Suriye gibi değil, Irak'ı Suriye'ye benzetmesinler ve Irak'a müdahale edilemez. Türkiye'nin bu saldırıdan sonra politikasını değiştirmesi gerekiyor. Irak, Türkiye ile diyalog yoluyla iyi ilişkiler kurmak istiyor. Ancak söz konusu ilişki, “istedikleri zaman saldırmaları ve Irak topraklarında askeri operasyon yapıp Irak topraklarına girmeleri” şeklinde olmamalıdır.





'TÜRKİYE VE PKK, SORUNLARINI IRAK'A TAŞIDI'

PKK'nin Türkiye için sorun olduğunu biliyoruz, fakat Türkiye istediği zaman Irak topraklarına giremez. Türkiye ve PKK, sorunlarını Irak'a taşıdı ve biz bu hususu kabul etmiyoruz. Irak, komşularıyla olan sorunlarını askeri yollarla çözmek istemiyor. 9 kişinin öldüğü Zaho bombardımanı sırasında, PKK’liler orada değildi ve bombardıman Türkiye tarafından yapıldı.





Türkiye ortak bir komite kurmaktan bahsediyor fakat henüz ne resmi bir özür diledi ne de bir mektup gönderdi.





PKK’nin askeri faaliyetlerini Irak topraklarında ve Kürdistan'dan organize etmesi ve başka bir ülkeye saldırması kabul edilemez.





'TÜRKİYE'NİN HEDEFLEDİĞİ YERLER, PKK'NİN BULUNDUĞU YERLER DEĞİL'

Türkiye, sık sık PKK'nin peşinde olduğunu ve PKK ile savaştığını söylüyor ama savaşın büyüdüğünü görüyoruz ve Türkiye’nin hedefledikleri yerlerin PKK'nin bulunduğu yerler olmadığını görüyoruz. Peki niyetleri nedir. PKK'nin Irak'ta bulunma hakkı yok. PKK ne Irak Kürtlerinin sorunu ne Irak Araplarının sorunu ne de Irak'ın kendisinin sorunudur.





Nihai çözüm için Türkiye ve PKK, Irak topraklarında olmamalıdır.”