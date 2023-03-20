Irak savaşının 20. yılı: Bir yalanla başlayan uluslararası hukuk ihlâli

Savaş kazanıldı, barış kaybedildi





Uluslararası hukukun ihlali

Ceza ve uluslararası hukuk uzmanı Kai Ambos, DW'ye yaptığı açıklamada, Irak'a yönelik saldırının her şeyden önce "BM tüzüğünü ihlal ederek uluslararası hukuka aykırı bir güç kullanımı" olduğunu söylüyor:

Savaş gerekçeleri kısa sürede boşa çıktı





Irak uzun süredir hedefteydi

ABD'de uzun süredir Irak'ta rejim değişikliği sesleri yükseliyordu. Bu çağrılar, 1998 yılında Clinton yönetimi altında "Irak'ı Özgürleştirme Yasası" ile resmî politika haline dönüştü. El Kaide teröristleri, 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere saldırmadan önce de yeni Başkan George W. Bush'un çiçeği burnunda yönetiminde yer alan "şahinler" grubu, Saddam'ın devrilmesi için bastırıyordu.