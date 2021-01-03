İran: Süleymani’nin intikamını alacağız

İran Savunma Bakanı Hatemi, Irak Devrim Muhafızları’nın lideri olan ve geçen yıl ABD’nin suikastine uğrayan Kasım Süleymani’nin ölümünün birinci yıl dönümü anma programında konuşma yaptı.







İran’ın General Süleymani’nin kanından aldığı büyük intikamın, ABD güçlerini bölgenin dışına ittiğini belirtti.





ZARİF: SAVAŞ ÇIKARMA BAHANESİ





İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin savaş çıkarmaya bahane aradığını söylemişti. Zarif, “Trump corona virüsüyle mücadele etmek yerine B-52’leri ve donanmayı bölgemize göndererek milyarlarca dolar harcıyor. Aldığımız istihbarat, onların savaş için bahane uydurma hazırlığı içinde olduğu. İran savaş aramıyor fakat halkını, güvenliğini ve menfaatini açıkça koruyacaktır” demişti.





UÇAK İÇİN TAZMİNAT





Öte yandan İran, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından misilleme için ABD'nin Irak'taki üslerini füze saldırısıyla hedef almıştı. Söz konusu saldırıda büyük bir felaket yaşanmış ve Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak da vurulmuştu.





Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybederken, Tahran yönetimi hayatını kaybedenlerin ailelerine, kişi başı 150 bin dolar (1.1 milyon TL) tazminat ödeyeceğini açıkladı.





KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTİ





Kasım Süleymani 3 Ocak Cuma günü ABD güçlerinin Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.





İran yönetimi ABD'nin Irakta konuşlandığı Ayn el Esad üssüne saldırı düzenleyerek yanıt vermişti. Süleymani'nin Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde de intikam yeminleri edilmişti.





KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?





2020'nin ilk günlerinde İran Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani, Irak'ta ABD'nin suikastına uğrayarak yaşamını yitirmişti.





Tümgeneral Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışındaki gizli operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'ne 1998'den bu yana komuta ediyordu.