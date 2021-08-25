Samanyolu Haber /Dünya / İran'da sadece o ismin bakanlığı reddedildi /25 Ağustos 2021 21:58

İran'da sadece o ismin bakanlığı reddedildi

İran'da son yapılan seçimlerde ipi göğüsleyen ve yeni cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'nin onaylanan kabinesinde bir isim hariç diğer kişilerin onay aldığı belirtildi.

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İran Meclisi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin önerdiği yeni kabineyi bir isim dışında onayladı.

İran'da haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yeni kabine için önerdiği 18 isim Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Reisi'nin bakanlıklar için önerdiği tüm isimler onaylanırken Eğitim ve Öğretim Bakanlığı için önerilen Hüseyin Bağgoli'nin adaylığı reddedildi.

Buna göre, Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen eski Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapan Abdullahiyan, daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Abdullahiyan, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın görünen ve Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen Abdullahiyan, nükleer anlaşma sürecini hareketlendirmek için Batı ile sürdürülen müzakerelere yön verecek.

ABD'nin yaptırım listesindeki isim de yeni kabinede

İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün eski komutanı ve Ahmedinejad döneminin Savunma Bakanı Ahmed Vahidi İçişleri Bakanı olurken, İstihbarat Bakanlığı görevi ise Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfının eski Başkanı İsmail Hatib'e verildi.

Savunma Bakanlığına Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Petrol Bakanlığına da Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Cevad Ovji getirildi.

ABD'nin yaptırım listesinde yer alan eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından ve Ahmedinejad döneminin Petrol Bakanı Rüstem Kasımi de Yol ve Şehircilik Bakanı oldu.

Kabinede kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi bazı milletvekilleri tarafından eleştirilmişti.
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