Samanyolu Haber /Dünya / Irkçılar ortalığı savaş alanına çevirdi /29 Ağustos 2020 19:46

Irkçılar ortalığı savaş alanına çevirdi

İsveç'in Malmö şehrinde İslamiyet karşıtı ırkçı grupların başlattığı şiddet olaylarında en az 10 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Yerel medya tarafından “Müslüman karşıtı” olarak tanımlanan ve sayıları 300’ü bulan bir grup, İsveç'in Malmö şehir merkezini savaş alanına çevirdi.

Kur'ân-ı Kerîm yakmak isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a verilen İsveç'e giriş yasağını protesto eden bir grup ile polis arasında cuma gecesi arbede çıktı.

Irkçı gruplar İsveç'in Malmö şehrini savaş alanına çevirdi.

DANİMARKALI IRKÇI LİDER GÖZALTINDA

Göstericiler, kendilerini engellemek isteyen polisi taşa tutarken, çöpleri ateşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etti.

Ülkeye girişine yasak getirilen, ancak bu karara uymayan Danimarkalı aşırı sağcı lider Paludan’ın Malmö yakınlarındaki Lernacken kasabasında polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

CAMİ ÖNÜNDE KUR'AN YAKMAK GİRİŞİMİ

Paludan, Malmö’de Müslümanların cuma namazı kılacağı sırada cami önünde Kur'ân-ı Kerîm'i yakmak için polisten izin istemiş ve polis buna güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.

Irkçı siyasetçi Malmö'nün başka bir yerinde Kur'an yakmak için ikinci izni istemiş ve talep yine geri çevrilmişti.

Polis 10 ırkçıyı gözaltına aldı.

İsveçli aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park, bunu Malmö İdari Mahkemesi'ne götürdü. Ancak mahkeme de polisin kararını haklı bulup, Paludan'ı sınır dışı ederken iki sene İsveç'e girmesini yasakladı.
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