Almanya'da tarihi yüzleşme!

Dünyanın önde gelen lastik imalatçısı Continental kendi araştırmasını yayımladı. Araştırma Continental'in Nazi döneminde Yahudi Soykırımı'na da sahne olan 2'nci Dünya Savaşı'nın yürütülmesinde kilit rol oynadığı ve bunun için binlerce köle işçi çalıştırdığını gözler önüne serdi.







Alman yedek parça devinin Nazilerle ilişki sicilinin gün ışığına çıkarılmasıyla görevlendirdiği tarihçi Paul Erker, şirketin "Nasyonal Sosyalist silahlanmanın ve savaş ekonomisinin temel direklerinden biri olduğu" neticesine ulaştığını belirtti.





10 BİN KÖLE İŞÇİ ARASINDA TOPLAMA KAMPINDAN GELENLER DE VARDI





Erker'in 800 sayfalık raporuna göre, Continental savaş döneminde fabrikalarında 10 bin köle işçiyi insanlıkdışı koşullarda çalıştırdı, bunlar arasında toplama kampı esirleri de vardı.





Continental Genel Müdürü Dr. Elmar Degenhart, şirket tarihinin en karanlık bölümünü tümüyle aydınlığa kavuşturmak için bu araştırmayı başlattıklarını söyledi: "Araştırman şirketin Nazi lideri Adolf Hitler'in savaş makinesinin önemli bir parçası olduğunu gösterdi."





Continental'ın 1930 ve 1940'lardaki önemli ürünleri arasında gaz maskeleri ve ayakkabı pençeleri yer alıyordu.





Orduya tedarik ettiği pençelerin denemelerini, Berlin yakınındaki Sachsenhausen Toplama Kampı'nda esirleri günde avluda 30-40 km yürümeye zorlayarak gerçekleştiriyordu.





ESİRLERİ KARDA ZORLA YÜRÜTÜYORLARDI





Buna dayanamayıp yere düşen esirler SS muhafızları tarafından idam ediliyordu. Continental denemeleri için esirlerin karda ve buzda toplamda 2 bin 200 km zorla yürütüldüğü de oluyordu.





Erker bu icraatlara şirket yönetiminin etkin şekilde müdahil olduğunu, fakat savaş sonrası dönemde pek azının tutuklandığını belirtti.





Continental fabrikasında Nazilere destek toplantısı.





Şirketin açıklamasında 1871 yılında Hanover'de kurulan Continental'in şirket kültürünün silahlanma sanayine girdikçe safha safha yozlaştığı yorumu yapıldı.





Nazi geçmişleriyle ilgili araştırma ve açıklama yapan Alman şirketlerinin başını Volkswagen, BMW, Deutsche Bank, Siemens, Mercedes-Benz, ThyssenKrupp ve toplama kamplarında esirleri öldüren Zyklon B gazının üreticisi IG Farben yer alıyor.





IG Farben ikiye bölünerek Bayer ve BASF olarak yola devam ediyor.





Almanya'nın Nazi döneminin köle işçilerine ve ailelerine tazminat ödemek üzere vakıf kurması 2000 yılını buldu.





Alman hükûmeti ve sanayi devlerinin 5 milyar euro katkıda bulunduğu vakıftan 2007 yılına gelindiğinde 1,7 milyon kurbana 4,37 milyar euro ödeme yapıldı.



