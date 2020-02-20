Merkel ırkçılığa savaş açtı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hessen eyaletine bağlı Hanau şehrinde 9 kişinin hunharca katledildiği terer saldırısını telin etti.





"Bugün ülkemiz için son derece üzüntü verici bir gün." diyen Merkel, "Bunca vatandaşın korkunç bir biçimde ölümünden dolayı bugün Hanau'daki insanların hissettiği derin acıyı ben ve Almanya'nın tümünde insanlar hissediyoruz." ifadelerini kullandı.





YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERE TAZİYEDE BULUNDU





Merkel halkın taziye duygularının ölenlerin yakınlarına güç vermesini umduğunu söyledi.





Ayrıca saldırıya maruz kalanların saldırının sadece bedensel değil, ruhsal sonuçlarının da üstesinde gelmesini umut ettiğini ifade etti.





Sabahın erken saatlerinden beri menfur saldırıya dair malumat aldığını aktaran Merkel, Brüksel'de Avrupa Birliği zirvesi esnasında da sürekli olarak bilgilendirildiğini ifade etti.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bugün Almanya için üzüntü verici bir gün." dedi.





MERKEL: SALDIRININ ARKA PLANI ARAŞTIRILACAK





Almanya Başbakanı Merkel, saldırının arka planının "sonuna kadar" aydınlatılması için her şeyin yapılacağı taahhütünde bulundu.





"Nihai bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken." diyen Merkel, "Şu anda eldeki birçok veri fâilin aşırı sağcı, ırkçı güdülerle hareket ettiğine işaret ediyor. Farklı bir kökenden gelen, inanca ya da görünüme sahip olan insanlara duyduğu nefretle hareket ettiği anlaşılıyor." dedi.





Almanya Başbakanı Merkel, "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Bu zehir toplumumuzda mevcut. Sayısı oldukça çok olan cinayetin sorumlusu da budur. NSU'nun eylemlerinden (Kassel Bölge Valisi) Walter Lübcke cinayetine, oradan Halle'deki cinayetlere kadar." ifadelerini kullandı.





"İNSAN HAKLARI VE HAYSİYETİ FEDA EDİLEMEZ!"





Federal hükümet ve tüm devlet kurumlarının ülkedeki "her bir insanın haklarını ve haysiyetini" müdafaa edeceğini belirten Merkel, "Vatandaşları köken ya da din gözeterek ayırmıyoruz. Almanya'yı bölmeye çalışanlara tüm gücümüz ve kararlılığımızla karşı çıkıyoruz." dedi.





Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau şehrinde iki nargile kafeye dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.





43 yaşındaki saldırgan Tobias R. ikamet ettiği evde 72 yaşındaki annesiyle birlikte ölü olarak bulundu.





Saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.