İşareti Erdoğan verdi, yıkım başladı!

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında hasılat paylaşımı usulü ile 2017'de ihale ettiği 11 bin 575 metrekarelik denize sıfır arazi üzerinde inşâ edilen Belde Evler bloklarının yıkılması için bugün belediye ekipleri üç bloğun bulunduğu adrese geldi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta 61 milletvekili ile bir araya geldiği istişare toplantısında "Daha yıkmadınız mı?" diye sorduğu Belde Evler blokları için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

4 ağır iş makinesinin geniş güvenlik tedbirleri altında çalışmalara zeminden başladığı alanda binalar kolonlarından yıkılmaya başlandı.





Yıkım öncesi blokların bulunduğu araziye girmek isteyen bazı kişiler, güvenlik güçlerince uzaklaştırıldı.





ERDOĞAN, ORDU'DAKİ KUPON ARAZİYİ TAKİP EDİYOR





Erdoğan’ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı? Beni günü birlik Ordu'ya getirtmeyin.” talimatının üzerinden bir hafta bile geçmeden Ordu İdare Mahkemesi'nin yıkım kararı alması "manidar" bulundu.





Mahkemenin verdiği karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah erken saatlerde Belde Evler" bloklarının bulunduğu adrese geldi.





Projeyi üstlenen üç ortaklı şirkete karar tebliğ edildi.





Tebliğin akabinde iş makineleri üç bloktan müteşekkil Belde Evler'i yıkmaya başladı.





AKP'Lİ ENVER YILMAZ'IN DÖNEMİNDE İHALE EDİLDİ





Daha önce alt mahkemenin Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı yıkım kararının yürütmesini durdurmuştu. İhaleyi alan firmalar kararı idare mahkemesine taşımıştı.





31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AKP'nin eski milletvekili Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.



