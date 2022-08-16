Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Başbakanı Scholz İskandinav ülkelerinin başbakanlarıyla bir araya geldi /16 Ağustos 2022 21:36

Almanya Başbakanı Scholz İskandinav ülkelerinin başbakanlarıyla bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz' ile Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelen İskandinav ülkelerinin başbakanlarının yenilenebilir enerji ve savunma iş birliği konularının yanı sıra Rus turistlere vize verilip verilmeyeceği fikrini de ele aldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan ve Mahmet Algünerhan imzası taşıyan habere göre İskandinav ülkelerinin başbakanları Norveç’in başkenti Oslo’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Yenilenebilir enerji ve savunma iş birliği konularının ele alındığı toplantıda, Rus turistlere vize verilip verilmeyeceğiyle ilgili soru, toplantıya katılanlar arasında görüş ayrılığına neden oldu.

Toplantıya İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir katıldı.

Oslo’daki Munch Müzesinde yapılan görüşmede, başbakanlar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Rus turistlerinin Avrupa ülkelerine girişine izin vermeme önerisi konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.

Almanya Başbakanı Scholz konuşmasında “Bu Rus halkının savaşı değil, Putin’in savaşı” diyerek Rus turistlere Schengen vizesi verilmemesi önerisini eleştirirken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen “Olaf’ın söylediklerine katılıyorum, ancak aynı zamanda bazı Avrupalıların ve belki de özellikle Ukraynalıların Rus turistleri ağırlamamızı biraz garip bulmasını da anlıyorum” dedi.

Norveç Başbakan Jonas Gahr Støre “Bence bir tartışma olmalı. Ama bu siyah beyaz bir soru değil” derken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise “Bu savaşı sıradan Ruslar başlatmadı. Ama savaşı desteklediklerini anlamalıyız. Rus vatandaşlarının Avrupa’ya seyahat edebilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Rusya, Ukraynalıları öldürürken onların seyahat edip turist hayatının tadını çıkarabilmelerini doğru bulmuyorum” dedi.
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