İşkence ev baskınında başladı: ‘Eşkıya gibi girdiler, kızımın tabletini botlarıyla paramparça ettiler’

'Yeniden yapılanma’ iddiasıyla gözaltına alınan ve Ankara Emniyeti'nde işkence gören kişilere kötü muamelenin daha evlerine yapılan baskınlarda başladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda bir kadın eşini gözaltına almak için gelen polisin eve eşkıya gibi girdiğini ve çocukların tabletlerini ezerek kırdıklarını belirtti.







Hukuksuz operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi'nin yeniden yapılandığı bahanesiyle O.C isimli kişinin fiziksel ve psikolojik işkence altında ismini verdiği 300 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.





Sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kadın eşinin yeniden yapılanma üyesi olduğu iddiasıyla evlerine eşkıya gibi giren polisler tarafından gözaltına alındığını ve iki gündür ağır işkence altında olduğunu belirtti.





”POLİSLER KIZIMIN TABLETİNİ BOTLARIYLA PARAMPARÇA ETTİ”





Twitter hesabından paylaşımda bulunan kadın, ‘‘Evimize eşkıya gibi girdiler, eşimi “yeniden yapılanma üyesi” diye aldılar, iki gündür Ankara Emniyetinde işkence gördüğünden eminiz. Asla ulaşamıyoruz. Tedirginim. İki gündür hayatım alt üst oldu. Evimize örgüt evine girer gibi girdiler. Çocuğumun psikolojisi alt üst oldu.





İsminin Rauf olduğunu duyduğum (Raif gibi bir şey de olabilir) polis memuru, evde botlarıyla koştururken birden zigzag çizip kızımın yerde duran tabletini botlarıyla paramparça etti. Ahirette eşim için “kandırıldım” diyeceksin ama kızımın vebalinden kurtulamayacaksın.’’ İfadelerini kullandı.













Gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen kişilere daha önce ismi birçok işkence olayında geçen ve TBMM’de ifşa edilen Abdulkadir Türkyılmaz’ın aralarında bulunduğu özel bir ekip tarafından 17 Ocak’ta beri işkence yapıldığı kaydedildi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu işkence olayını dün TBMM gündemine taşımıştı.