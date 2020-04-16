"İsmimi yayınlamayın" diyen onlarca kişi her gün 'kayıtdışı ölümleri' aktarıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, okuyucularından gelen mesajları aktardığı köşesinde ilginç bir duruma dikkat çekti. "Nobel ödüllü yazar Marquez'in “Kırmızı Pazartesi” isimli romanını okumadıysanız, bugünlerde tam sırasıdır, öneririm. Çünkü, herkesin işleneceğini bildiği, ama sustuğu, gözyumduğu, engellemek için kılını bile kıpırdatmadığı, gerçek bir cinayeti anlatır." ifadelerini kullanan yazar memlektin dört bir yanından gelen mesajları anlattı.

Özdil'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

Türkiye'de şu anda yaşanan, Kırmızı Pazartesi'dir.



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Vatandaş e-posta gönderiyor mesela…

“Huzurevinde yaşayan annesinde koronavirüs çıktığını, aynı huzurevinde onlarca yaşlıya virüs bulaşmış olduğunu, beş kişinin hayatını kaybettiğini, kalpten öldü, yaşlılıktan öldü gibi gerekçelerle toprağa verildiklerini” açık açık anlatıyor. Huzurevinin hangi şehirde olduğunu yazıyor, daha fazla detay istersem diye telefonunu veriyor. Ama mesajının sonuna şu cümleyi ekliyor:

“İsmimi kimseyle paylaşmamanızı rica ediyorum.”

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Bir başkası yazıyor… “Babamı koronavirüsten kaybettik, üniversite hastanesinde vefat etti, doğal ölüm dediler, itiraz ettik, koronavirüs prosedürüne girersek cenazeyi hemen alamayacağımızı söylediler, mecburen kabul ettik, babamla beraber aynı anda dokuz cenazeyi defin için yolladılar, sırf öğlene kadar durum buydu, cenaze taşıyan şoförler neredeyse taksiler kadar yoğun çalıştıklarını söylüyorlar” diyor. Hangi üniversite hastanesi olduğunu yazıyor, kendisine bilgi veren şoförlerin hangi belediyenin

personeli olduğunu yazıyor, hatta cenazelerin çıkarılışı sırasında kaydettiği videoyu bile gönderiyor.

Ama mesajının sonuna ekliyor: