Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'dan yeni koronavirüs kararı: Sona erdi /21 Haziran 2020 22:39

İspanya'dan yeni koronavirüs kararı: Sona erdi

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin sona erdiği ifade edildi.

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İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal sona erdi.

OHAL'in son bulmasıyla birlikte İspanya'da turizm sezonu da açıldı.

Avrupa Birliği'nden, Schengen Bölgesi'nden ve İngiltere'den turistler bugünden itibaren İspanya'da tatil yapabilecek.

İspanya'ya gidecek tüm turistlerin havaalanlarında ateşleri ölçülecek.

Turistlere daha önce koronavirüse yakalanıp yakalanmadıkları sorulacak ve İspanya'da nerede kalacaklarını bildirmeleri istenecek.

İspanya'yı normalde yılda 80 milyon turist ziyaret ediyor, turizm sektörünün ülkenin milli gelirindeki payı yüzde 12'den fazla.

Portekiz'le kara sınırı kapalı

İspanya'nın Portekiz'le kara sınırı ise Portekiz'in talebi üzerine 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Halktan hijyen kurallarına uymalarını ve sık sık ellerini yıkamalarını isteyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez "ikinci dalgadan mutlaka kaçınmaları gerektiğini" söyledi.

İspanya'da kamuya açık alanlarda ve 1,5 metrelik sosyal mesafenin uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takmak zorunlu.

Ölü sayısı 28 bini aştı

Mart ayı ortasında sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları getiren İspanya, Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştu.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya'da 246 bine yakın koronavirüs vakası görüldü, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti.s
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