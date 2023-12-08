Samanyolu Haber /Gündem / 'İsrail Hamas üyelerini yakaladı' haberine Saray'dan açıklama /08 Aralık 2023 19:09

'İsrail Hamas üyelerini yakaladı' haberine Saray'dan açıklama

İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladığı iddia edildi. Bunun üzerine yalanlama açıklaması yapan adres ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oldu.

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İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in, gözaltına alınanların "Hamas üyesi" olduğuna dair herhangi bir kanıt sunamadığı belirtildi. Açıklamada, gözaltıların iddia edildiği gibi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta değil, kuzeydeki Cebeliye'nin de kuzeyinde bulunan Beyt Lahya'da yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.

İsrail medyasında yer alan görüntülerin kaynağı olarak, İsrailli savaş muhabiri Itay Blumental'in gösterildiğinin belirlendiği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Blumental'in görüntüleri, 'Gazze Şeridi'nde teslim olan çok sayıda kişi IDF tarafından tutuklandı. Şimdi bu kişilerden herhangi birinin Hamas veya İslami Cihad'a üye olup olmadığı kontrol edilecek' notuyla paylaştığı tespit edilmiştir. İsrail medyasının da görüntüleri, 'Cebeliye bölgesinde Filistinli erkekler IDF'ye teslim oldu' şeklinde servis ettiği görülmektedir. İddia ile örtüşmeyen bu bilgiler üzerine gözaltına alınan Filistinliler ve gözaltı konumuyla ilgili araştırma yapılmıştır. Bölgedeki gazeteciler İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okula sığınan Filistinli sivilleri tutuklayarak üzerlerindeki elbiseleri zorla çıkardığını bildirmiştir. Ayrıca görüntülerde tabelası görünen 'Ulayyan Eczanesinin' Cebeliye Mülteci Kampı ve El Foqa okulunun karşısında olduğu tespit edilmiştir."

Görüntülerde üstü çıkarılarak elleri bağlananlardan birinin El Arabi muhabiri Diaa El Kahlot olduğunun belirlendiği aktarılan paylaşımda, yayın kuruluşunun, Kahlot'un, Beyt Lahya'daki Pazar Caddesi'nde kardeşleri ve akrabalarıyla gözaltına alındığını doğruladığı belirtildi.

Paylaşımda, Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Başkanı Ramy Abdu'nun, 7 Aralık'ta gözaltına alınanların Filistinli siviller olduğunu, aralarında 15 yaşında çocukların ve 60-65 yaşındaki yaşlıların olduğunu duyurduğu kaydedildi.

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