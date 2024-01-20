İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: En az 5 ölü

Gazze’de ölü sayısı 24 bin 997’e çıktı





İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında İranlı Devrim Muhafaızlarının kullandığı bir bina imha edildi.Suriye devlet televizyonu, İsrail saldırısının, Şam’da Lübnan ve İran’ın da içinde olduğu bazı diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu ve yoğun bir şekilde korunan Mazzeh mahallesi yakınlarında gerçekleştiğini aktardı.Associated Press, imha edilen binanın İran Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığını bildirdi.İsrail’in geçen ayki hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan General Razi Musavi hayatını kaybetmişti.İsrail son yıllarda Suriye’de “düşman” gördüğü Filistin ve Lübnanlı Hizbullah örgütüne yönelik hedeflere de hava saldırıları düzenliyor.İsrail, 2 Ocak’ta insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda ise Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri’yi öldürdü.Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısının 62 bin 388'e yükseldiğini açıkladı.BM, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğunu açıkladıBM Kadın Birimi ise Gazze'deki kadınlar ve kızların durumuna ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.Raporda nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği; söz konusu kişilerin 1 milyona yakınının kadınlar ve kızlardan oluştuğu belirtildi.İran Dışişleri Bakanı Davos'ta: İsrail’e yönelik saldırılar Gazze savaşı biterse sonlanırSaatte iki annenin hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, yaklaşık 10 bin çocuğun babasını kaybettiğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay dün, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk." demişti.