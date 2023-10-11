İsrail ve Hamas'ın saldırılarında can kaybı 2100'ü geçti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, radikal İslamcı Hamas'ın düzenlediği saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'e yükseldiğini açıkladı. Sayıları "sarsıcı" ve "akıl almaz" olarak niteleyen Conricus ölenlerin büyük çoğunluğunun siviller olduğunu belirtti. 2 bin 700'den fazla insanın da yaralandığını ifade eden Conricus bu sayıların nihai olmadığını, ölü sayısının daha da artabileceğini kaydetti.





Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da Salı gecesi itibarı ile İsrail'in hava saldırılarında ölenlerin sayısının 900'ü geçtiğini duyurdu. İsrail'in hava operasyonlarında 4 bin 600 kişi de yaralandı.







