İsrail'den vatandaşlarına yeni İstanbul uyarısı

İsrailli üst düzey yetkililer ellerinde İranlı ajanların bu hafta sonunda İstanbul’da saldırı düzenleyeceğine ilişkin somut deliller olduğunu belirterek, saldırıda İsrail vatandaşlarının kaçırılması veya öldürülmesinin hedeflendiği uyarısında bulundu.







İsrail basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlere göre, İsrailli yetkililer vatandaşlarına İstanbul'dan en kısa sürede ayrılma tavsiyesinde bulundu. Yetkililer, ülkeden ayrılamayan vatandaşlarının da otel odalarında kalmalarını, kapılarını kitlemelerini ve kapıyı tanımadıkları kişilere açmamalarını tavsiye etti.





İsrail merkezli gazete Haaretz’te yer alan haberde, saldırı hazırlığında olan hücre sayısının birden fazla olmasının, güvenlik güçlerinin saldırıları engelleme kabiliyetini azaltma ihtimalinden söz ediliyor.





Cuma günü Türkiye'deki olası tehditlere ilişkin bir toplantı düzenleyen İsrail güvenlik makamları, saldırganların hedeflerindeki kişilere yerli veya turist rehberi olarak yaklaşabileceği ihtimali üzerinde de durdu.





İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Türkiye ve İsrail güvenlik güçleri Cuma günü İstanbul sokaklarında saldırganları aradı. Türkiye ve İsrail istihbarat servislerinin, geniş bir İranlı ajan ağının planladıkları saldırıları engellediklerine ilişkin teyit edilmemiş raporlar kısa süre önce basına yansımıştı.





Geçen Pazartesi günü İsrail, İstanbul için en yüksek seyahat uyarısını yayınlamış ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmişti. İsrail Mayıs ayı sonunda da terör tehdidi altında bulunduğunu ifade ettiği Türkiye’ye seyahat uyarısında bulunmuştu. Söz konusu uyarı, İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi'nin, Tahran'da Devrim Muhafızları mensubu Albay Seyyid Hüdai'nin öldürülmesinin ardından misilleme tehdidinde bulunmasının ardından gelmişti. İran, saldırıdan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutuyor.





Türkiye’de yaklaşık 2 bin İsrailli'nin bulunduğu tahmin ediliyor.