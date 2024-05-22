İsrail'e şimdi de işkence suçlaması

Elleri ve ayakları kelepçeli, gözleri bağlı





Anestezi uzmanı Yoel Donchin, yürüyemeyecek durumda olanların bile yatağa kelepçelendiğini söylüyor







Sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Gazzelilerin görüntüleri incelendiğinde, el bileklerinde ve bacaklarında yaralanmalar ve yara izleri görülüyor.

'Kabul edilemez düzeyde acı'





'Gözaltına alınırken iki bacağım vardı'

Yoni ayrıca, Sde Teiman’daki sahra hastanesinin ağır yaralıları tedavi edecek donanıma sahip olmadığını, ancak savaşın ilk aylarında göğüs ve karın bölgelerinden kurşunla yeni yaralanmış kişilerin de burada tutulduğunu söyledi.