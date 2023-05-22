Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli aşırı sağcı bakan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti, ortalık karıştı /22 Mayıs 2023 07:31

İsrailli aşırı sağcı bakan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti, ortalık karıştı

Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’nın avlusundan yayınladığı görüntülü mesajında, “Burada ev sahibi biziz. Hamas'ın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak. Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz.” ifadelerini kullandı.

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı bugün ziyaret etti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve şiddet yanlısı söylemleriyle tanınan Ben-Gvir’in göreve gelişinden bu yana ikinci kez Mescid-i Aksa'yı ziyaretine Filistin, Ürdün ve Türkiye’den sert tepki geldi.

Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi.

Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’nın avlusundan yayınladığı görüntülü mesajında, “Burada ev sahibi biziz. Hamas'ın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak. Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz.” ifadelerini kullandı.

Filistin, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin, "ateşle oynamak" olduğunu belirterek, uluslararası toplum ve ABD yönetimine acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya "baskın" düzenlemesine tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalin, "ateşle oynamak olduğunu", "bölgede herkesi etkileyecek ve istenmeyen sonuçları olacak bir din savaşına götüreceğini" belirten Ebu Rudeyne, bugün yaşananların son derece tehlikeli olduğunu ve ABD ile uluslararası toplumun müdahalesini gerektirdiğini kaydetti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya girdi
Ben-Gvir ve fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'nın mevcut statükosunu değiştirme çabalarının kabul edilemez olduğunu ve başarısızlıkla sonuçlanacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, "Ben-Gvir'in hırsızlar gibi sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girmesi, gerçeği değiştirmeyecek, İsrail egemenliğini dayatamayacak." ifadelerini kullandı.

Hamas ve FHKC'den de tepki

Hamas da yaptığı yazılı açıklamayla, "baskın"a tepki gösterdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacağız. İşgal yönetimi, bakanlarının ve yerleşimcilerin baskınlarının sorumluluğunu taşıyacak. Ben-Gvir'in baskını, Mescid-i Aksa'ya yönelik tehlikenin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi.”

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de "baskının" Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme çabası kapsamında olduğunu belirtti.
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