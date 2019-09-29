Samanyolu Haber /Gündem / Arnavutköy'de 15 bina ile 2 cami hasarlı olduğu için mühürlendi /29 Eylül 2019 23:08

Arnavutköy'de 15 bina ile 2 cami hasarlı olduğu için mühürlendi

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Arnavutköy ilçesindeki 15 bina ve 2 cami hasar gördüğü tespit edilerek mühürlendi.

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Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından hasar gördüğü tespit edilen 15 bina, Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Silivri'de de hasarlı 2 cami mühürlendi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okulun hasar gördüğü tespit edildi. Hasarlı binalar, Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, deprem sonrası 95 bina için şikayet aldıklarını söyledi. Baltacı, yapılan incelemelerin ardından 15 binanın mühürlendiğini belirtti.

Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'nda da incelemeler yapıldığını söyleyen Baltacı, “Bunların içerisinde bir tane de okulumuz vardı. Ancak bugün bu okul ile ilgili yapılan incelemede eğitim-öğretimi, binanın sağlığını etkileyici herhangi bir hasar tespiti olarak değerlendirilmedi. Bu okulda eğitime devam edilecek gibi gözüküyor ama bununla ilgili son kararı Milli Eğitim verecektir. Muhtemelen bu okulumuzla ilgili bugün ya da yarın kesin karar verilecektir" dedi.


İKİ CAMİ HASAR GÖRDÜ

Silivri'de hasar gören  Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi kapatılarak mühürlendi. Mühürlenen camilerde önümüzdeki günlerde detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi. 
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