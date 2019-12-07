Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Büyükşehir'de bir ihale tuhaflığı daha... /07 Aralık 2019 11:33

İstanbul Büyükşehir'de bir ihale tuhaflığı daha...

Son yerle seçimlerin ardından el değiştiren ve AKP yönetiminden CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geriye dönük incelemeler sürerken, ihalelerle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2018 yılında yapılan yolcu durakları ve reklam işine ilişkin yeni bir ihale oyunu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre,  İBB tarafından 2018 yılında yapılan yolcu durakları ve reklam işi ihalesini önce 21 milyon lira bedelle İBB iştiraki Medya AŞ’nin aldığı sonra da şirketin işi 22 milyon 500 bin lira bedelle Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait PANOUT Reklam AŞ’ye devrettiği ortaya çıktı. 

Medya AŞ’nin ihalenin iptali için yakın zamanda avukat yoluyla tebligat yaparak fesih işlemlerini başlattığı öğrenildi.

İBB otobüs hatlarındaki 5 bin durağın “modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi” için 20 yıl süreli 18 Nisan 2018 tarihinde ihaleye çıktı. İhaleyi İBB iştiraki Medya AŞ 21 milyon artı KDV bedelle aldı ve 9 Mayıs 2038 tarihine kadar da sözleşme imzaladı. Medya AŞ de bu işi PANOUT Reklam AŞ’ye brüt satışların yüzde 22.5’i artı KDV bedelle devretti. İşe “Hiçbir suretle 22 milyon 500 bin lira artı KDV altına düşemez” notu eklendi. Medya AŞ’nin yakın zamanda ihalenin iptali için söz konusu şirkete avukat kanalıyla tebligat yaparak fesih işlemlerini başlattığı öğrenildi.

BİLAL ERDOĞAN'LA AYNI OKULDAN

PANOUT isimli şirket 2016 yılında 100 bin lira sermayeyle kuruldu. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Halil İbrahim Bacacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’nın da mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. 2002 - 2004 döneminde de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Bacacı aynı zamanda Ensar Vakfı’nın yönetiminde de bulundu. Bacacı TÜRGEV ile Ensar Vakfı’nın ortaklaşa kurduğu Türken Vakfı’nın yönetiminde de var.
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